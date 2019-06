- Kunststoffe: Wohl und Übel eines modernen Lebensstils

Verpackungen, Kleidung, Kosmetik: Ein Ende der Plastikflut ist nicht in Sicht. Am meisten unter dem Plastikmüll leiden die Ozeane. Sven Weihe ist Sprecher des Verbandes der Kunsstofferzeuger, PlasticsEurope. Er sieht auch die Industrie, Politik und Verbraucher gefragt.



Deutschland ist ein weltweit wichtiger Standort für die Herstellung und Verarbeitung von Kunststoffen, aber das Land produziert auch überdurchschnittlich viel Plastikmüll - rund 38 Kilogramm pro Kopf und pro Jahr.



Nur 16 Prozent der Kunststoffe werden recycelt

Viele Verpackungen seien in den letzten Jahren immer effizienter geworden, so Weihe. Er sehe nicht, dass Unternehmen keine Anreize hätten, weniger oder gar keine Verpackung zu verwenden. Zudem habe sich das Verpackungsgesetz noch einmal verschärft und die Recyclingfähigkeit von Verpackungen soll noch einmal besonders gefördert werden. "Das ist sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung, den wir auch begrüßen", sagte der Sprecher von PlasticsEurope.



Es müsse die gesamte Wertschöpfungskette an einen Tisch, so Weihe, denn nur so ließe sich ermitteln, was gebraucht würde, um Verpasckungen recyclingfähiger zu machen. Denn: Nur rund 16 Prozent aller Verpackungen in Deutschland würden recycelt - Weihe betont, dass dies daran läge, dass beispielsweise Verpackungen im Lebensmittelbereich verschmutzt wären. Zudem wären im Abfall nicht nur sortenreine Kunststoffe vorzufinden, bei etlichen Verpackungen sind sie durchmischt. Viele Verpackungen würden uns heute auch erst einen modernen und unabhängigen Lebenssstil erlauben und verhindern, dass beispielsweise Lebensmittel schnell verderben. Es seien auch die Verbraucher gefragt, so Weihe, genau hinzuschauen, was sie wirklich benötigten.

