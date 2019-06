imago/photothek Bild: imago/photothek

Sa 08.06.2019 | 08:04 | Interviews

- Schmid zum Iranabkommen: "Trump hat einen Riesenfehler gemacht"

Bundesaußenminister Heiko Maas ist zu einer Reise in den Nahen und Mittleren Osten aufgebrochen, am Montag wird den Iran besuchen. Deutschland will den Iran auf jeden Fall im Atomabkommen halten, allen Provokationen des US-Präsidenten zum Trotz. Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, betont, wie wichtig der Dialog in Zeiten der Krise sei.