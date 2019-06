imago images/ Frank Hoermann/ Sven Simon Bild: imago images/ Frank Hoermann/ Sven Simon

Sa 08.06.2019 | 07:15 | Interviews

- Die deutsche Frauen-Elf hofft auf Olympia

In Frankreich hat die Fußball-WM der Frauen begonnen. Zum Auftakt besiegten die Gastgeberinnen Südkorea mit 4:0. Im zweiten Spiel des Turniers treffen am Sonnabend die deutschen Frauen auf China. Inforadio überträgt das Spiel live in voller Länge ab 15 Uhr. Reporterin Martina Knief fasst die Stimmung vor dem Spiel zusammen.