- Zurückhaltung als kluger Schachzug

Trotz der positiven Umfragewerte scheinen es die Grünen nicht eilig zu haben, an die Macht zu kommen. Auch Fraktionschefin Göring-Eckardt hat heute Mittag hier im Inforadio wiederholt: Deutschland hat eine Regierung, die soll erst mal zeigen, ob sie es schafft. Wir fragen den Politologen und Parteienforscher Wolfgang Schröder von der Uni Kassel, warum die Grünen so zögerlich sind.

Von ihrem Programm her wären sie ganz klar für Rot-Rot-Grün aufgestellt, so Schröder. Aber: Man lasse es auf sich zukommen. Das bewertet Schröder als sehr klugen Schachzug, wobei er auch betont, dass die Grünen außer in der Umweltpolitik noch einige Schwachpunkte in ihrem Programm aufzuweisen hätten, etwa bei der Sozialpolitik, wo es an Realitätssinn fehlen würde.