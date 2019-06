Göring-Eckardt: "Die Klimakrise muss in den Mittelpunkt"

Der Höhenflug der Grünen geht weiter. Die Umfragewerte vom aktuellen Deutschlandtrend lassen einem die Augen reiben: Die Grünen stärkste Kraft mit 26 Prozent in der Sonntagsfrage, vor der Union und weit vor der SPD. Aber wie wird dieser Erfolg die Partei verändern? Sind die Grünen gerüstet, Volkspartei zu werden? Katrin Göring-Eckardt, Fraktionschefin der Grünen, sieht im Inforadio-Interview viel Substanz bei ihrer Partei. Aufs Personal und einen potentiellen Koaltionspartner möchte sie sich aber nicht festlegen.



Der Höhenflug der Grünen gleicht aktuell einem Hype. Ein Umfragehoch jagt das nächste. Manchmal müsse man sich bei einem Hype fragen, ob der auch Substanz habe, so Göring Eckardt im Inforadio-Interview. "Ich sage, Ja! Das hat Substanz und wir sind gerüstet dafür." Der wichtigste Punkt auf der politischen Agenda der Grünen steht ohnehin felsenfest. "Die Klimakrise muss in den Mittelpunkt", so Göring-Eckardt.