- Untersuchungsausschuss zum BER tagt

Was schlechtes politisches Krisenmanagement alles ausrichten kann, das ist an diesem Freitag Thema im Berliner Untersuchungsausschuss zum künftigen Hauptstadtflughafen BER. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) muss aussagen. Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg verfolgt die Sitzung und fasst zusammen, worum es bisher ging.

Bezüglich des Untersuchungsausschusses vermutet Rautenberg, dass da nicht viel zu erwarten sei. Ex-Innensenator Frank Henkel wurde in der Vergangenheit schon als "Mr. Ahnungslos" betitelt. Im jetzigen Untersuchungsausschuss sagte das ehemalige Aufsichtsratsmitglied des BER erneut aus, er habe erst am Termin der Absage erfahren, dass die vakante Brandschutzanlage nicht funktioniere. Und auch diesmal werde Henkel keine Schuld eingestehen. Der am häufigsten gebrauchte Satz in seinen Aussagen: "Daran kann ich mich nicht erinnern."

Der regierende Bürgermeister Michael Müller habe sich schon seit Jahren aus dem Projekt herausgezogen und werde daher die Aussagen von Flughafenchef Lütke-Daldrup nicht in Zweifel ziehen.