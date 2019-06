- Bauer: "Wir sind schon immer ein Einwanderungsland"

Der Mangel an qualifiziertem Personal hat sich für die deutsche Wirtschaft zum Risiko entwickelt. An diesem Freitag stimmt der Bundestag über ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz ab. So sollen es nicht nur Akademiker, sondern auch beruflich Qualifizierte künftig leichter haben, nach Deutschland zu kommen. Wirtschaftswissenschaftler Thomas Bauer ist Vorsitzender des Sachverständigenrats deutscher Stiftungen für Integration und Migration. Er lobte das Gesetz im Inforadio, warnte aber auch vor zu hohen Erwartungen.

"Das Schöne an diesem Gesetz ist, dass der Gesetzgeber und die Bundesregierung hiermit das erste Mal anerkennt, dass wir ein Einwanderungsland sind", betonte Bauer. "Wir haben in Deutschland schon sehr lange sehr liberale Regelungen für die Zuwanderung akademisch qualifizierter Fachkräfte. Die werden jetzt ausgeweitet auf beruflich Qualifizierte - und zwar durchaus deutlich." Er gehe aber nicht davon aus, dass die Zuzugszahlen von beruflich Qualifizierten sehr stark zunehmen. "Ein Problem dieses Gesetzes ist, dass weiterhin an dem Gleichwertigkeitsnachweis festgehalten wird", erklärte der Wirtschaftswissenschaftler. "Und da das deutsche duale Berufsausbildungssystem einmalig in der Welt ist, wird es für viele schwer werden, diesen Nachweis zu erbringen."

Der Bundestag will außerdem darüber entscheiden, ob Behörden mehr Befugnisse bekommen, um die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber durchzusetzen. So sollen Ausreisepflichtige künftig leichter in Gewahrsam genommen werden können. Bei dem Gesetz gebe es ein Problem mit der Datenlage, betonte Bauer. "Wir wissen relativ wenig, warum Personen nicht ausreisen oder nicht zur Ausreise gezwungen werden." Dafür könne es Gründe geben, die an den Ausreisepflichtigen selbst liegen - oder an Problemen im Herkunftsland. "Von daher ist es schwer einzuschätzen, wie wirksam dieses Gesetz sein wird."