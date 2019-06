Bild: imago/Common Lens Bild: Bild: imago/Common Lens

- Bundesrat entscheidet über Fracking-Gas

Der Bundesrat entscheidet an diesem Freitag im Eilverfahren über Investitionen in Flüssiggas-Infrastruktur. Kritiker hätten sich mehr Diskussion über das Thema gewünscht - und Umweltschützer warnen vor Gefahren. "Es ist trotzdem nicht ganz falsch, stärker auf Flüssiggas zu setzen, weil man dann mehr Flexibilität hat", sagt Claudia Kemfert, Wirtschaftswissenschaftlerin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, im Inforadio.