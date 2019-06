Bild: imago/Pressefoto Baumann Bild: Bild: imago/Pressefoto Baumann

Fr 07.06.2019 | 07:45 | Interviews

- Ballweg: "Die Chancen stehen nicht schlecht"

Am Freitagabend beginnt die Frauenfußball-WM mit dem Spiel Frankreich gegen Südkorea. Die deutsche Nationalmannschaft steigt am Samstag um 15 Uhr (live in voller Länge im Inforadio) gegen China ins Turnier ein. Ulrike Ballweg war viele Jahre Assistenztrainerin der Frauen-Nationalmannschaft unter Silvia Neid und zuletzt auch unter Horst Hrubesch. Im Inforadio lobt sie das Team: "Wir haben eine sehr gute Mischung aus jungen, hungrigen und älteren, erfahrenen Spielerinnen".

Damit der Frauenfußball in Deutschland eine größere Aufmerksamkeit bekommt, müsse man auch mal "über den Tellerrand schauen" - in andere Nationen, so Ballweg. "Das hat auch was mit Überzeugungsarbeit zu tun: Dass der Frauenfußball auch attraktiv ist, dass man ihn sich anschauen kann, dass er auch in großen Stadien stattfinden kann, dass auch die Fans mobilisiert werden können." Sollten die Spielerinnen die WM tatsächlich gewinnen, bekommen sie deutlich weniger Prämie als ihre männlichen Kollegen: Für jede Spielerin wären es 65.000 Euro und 10.000 Euro für die Olympiaqualifikation - bei den Männern wären es dagegen 350.000 Euro gewesen. Auch hier gebe es Nachholbedarf, erklärte Ballweg. "Ich glaube, die Spielerinnen machen sich darüber jetzt nicht die Riesengedanken. […] Man vergleicht sich schon. Aber auf der anderen Seite weiß man genau: Im Ligaalltag bekommt man ja auch deutlich weniger Geld als die Männer. Von daher muss man nicht erwarten, dass die Prämien dann da auf einem gleichen Niveau sind." Mit einer Umverteilung rechnet Ballweg nicht so bald: "Da gehört von beiden Seiten der Wille dazu. Und ich glaube, der ist zumindest hier bei uns in Deutschland nicht gegeben."