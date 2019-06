- Schmidberger: Mietendeckel ist für Berlin eine Verschnaufpause

Der Deutsche Mieterbund hat die Bundesregierung zu tiefgreifenden Reformen in der Miet- und Wohnungsbaupolitik aufgerufen. Präsident Rips sagte in Berlin, das Recht auf angemessenes und bezahlbares Wohnen gehöre ins Grundgesetz. Katrin Schmidberger ist wohnungspolitische Sprecherin der Grünen. Sie befürwortet den Mietendeckel - aber er ist bei Weitem nicht die einzige Maßnahme, die vorstellbar ist.

Wohnen solle wieder zur öffentlichen Daseinsvorsorge werden, so Schmidberger - weg von der Warenförmigkeit oder einem Status als Anlageobjekt.



"Das schadet unserer Stadt"

Ein vom Senat geplanter Mietendeckel für fünf Jahre wäre eine "Verschnaufpause", sagte Schmidberger. Einkommen und Mieten gingen immer weiter auseinander, jede zweite Berlinerin und Berliner hätte Angst vor Verdrängung, sagte die Sprecherin. Jeder vierte Umzug in Berlin sei bereits verdrängungsbedingt. Der Mietendeckel könnte die Immobilienspekulation in der Stadt etwas eindämmen: "Es kann nicht sein, das manche Investoren Renditen von zehn Prozent und mehr machen, und das auch nur schaffen, weil sie die Leute aus ihren Bestandswohnungen drängen." Daran wären Aktiengesellschaften und Luxemburger Fonds beteiligt, dass "müssten wir dringend abstellen", so Schmidberger. "Das schadet unserer Stadt."



Mieten in keinem Verhältnis mehr

Sie fände moderate Renditen nicht verwerflich, aber eine "Wildwest-Mentalität" solle eingehegt werden. "Es kann nicht sein, dass das nur zu Lasten der Berlinerinnen und Berliner geht und sich hier Wuchermieten durchsetzen, die mit den Einkommen und der Bausubstanz nichts mehr zu tun haben."



Mix aus Maßnahmen für mehr Gerechtigkeit

Das Wiener Modell, das einen sehr hohen Bestand an Gemeindebau und starken Genossenschaften vorsieht, sei ein Vorbild, so Schmidberger. Berlin habe nur einen Anteil von 28 bis 30 Prozent an kommunalem Wohnungsbau. Zudem sollten Sozialwohnungen nicht nach einer Frist aus der Bindung herausfallen, wie es derzeit in Deutschland noch möglich ist. Für Schmidberger seien der Mietendeckel, das Volksbegehren zur Enteignung des Konzerns Deutsche Wohnen, eine strengere Wohnungsaufsicht sowie die Einsetzung eines Treuhänders bei spekulativem Leerstand vier mögliche Maßnahmen, die im Mix wieder mehr Ausgleich in den Berliner Wohnungsmarkt bringen könnten.