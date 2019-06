dpa/ Victoria Jones Bild: dpa/ Victoria Jones

- Die Deutschen und der D-Day

Mit einer großen Militärparade haben Staats- und Regierungschefs an die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg vor 75 Jahren erinnert. In Deutschland werden die Feierlichkeiten vor allem als militärische Folklore wahrgenommen. Wie lässt sich das erklären? Warum haben wir als Deutsche offenbar so wenig Bezug zum D-Day? Darüber sprechen wir mit Professor Dr. Jessica Gienow-Hecht. Sie ist Historikerin und Leiterin der Abteilung Geschichte am John-F. Kennedy-Institut für Nordamerikastudien der Freien Universität Berlin.