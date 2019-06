Andrea Warnecke/dpa Bild: Andrea Warnecke/dpa

Smart Home-Systeme als Beweismittel vor Gericht?

Immer mehr Menschen nutzen in Privathaushalten mit Sprachbefehlen steuerbare Systeme wie etwa "Alexa". Die Innenminister von Union und SPD in Bund und Länder wollen künftig so genannte digitale Spuren aus dem Bereich "Smart Home" als Beweismittel vor Gericht verwenden. Aber: Was ist mit der Privatsphäre und Datenschutz? Fragen, die wir mit Jens Zimmermann klären wollen. Er ist digitalpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion.