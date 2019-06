dpa/ Mohssen Assanimoghaddam Bild: dpa/ Mohssen Assanimoghaddam

Do 06.06.2019 | 13:25 | Interviews

- Lebenslange Haft für Niels Högel

Der ehemalige Krankenpfleger Niels Högel wurde am Donnerstag zu lebenslanger Haft verurteilt. In den Jahren 2000 bis 2005 hatte er hilflose Patienten auf Intensivstationen in Delmenhorst und Oldenburg vergiftet. In 85 Fällen war es erwiesenermaßen Mord, so urteilten die Richter. Der größte Serienmordprozess der deutschen Rechtsgeschichte geht damit zu Ende. Inforadio-Reporter Sebastian Dettmer hat den Prozess in Oldenburg verfolgt und sieht in dem Verfahren auch eine Stärkung des Rechtstaats.



Lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung – so lautet das Urteil im Fall des ehemaligen Krankenpflegers Niels Högel. Für 85 Patientenmorde wurde Högel diesmal verurteilt. Insgesamt wurde er nun wegen 91-fachen Mordes zur Rechenschaft gezogen. Allerdings gab es auch 15 Freisprüche. Begründung der Richter am Landgericht Oldenburg: Freisprüche aus Mangel an Beweisen. Man konnte nicht genau klären, ob die Medikamentengabe von Niels Högel in diesen Fällen zum Tod führte.

Dunkelziffer könnte höher liegen