- Krüger: "Kinderrechte sind kein Kinderkram"

Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob Kinderrechte auch explizit ins Grundgesetz geschrieben werden sollten. Die Grünen haben einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgelegt, der am Donnerstag im Bundestag diskutiert wird. Kinder wollen ernst genommen werden und sollten in jenen Belangen, die sie betreffen, ein Mitspracherecht haben, sagte Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks.



Durch den Verfassungsgrundsatz soll die Rechtssprechung so verändert werden, dass Kinder nicht nur "als Pflegefälle, sondern als wirklich Partner in der Gesellschaft" wahrnehmbar seien, sagte Krüger. Der passive Schutz des Grundgesetzes, den Kritiker und Skeptiker anführen, reiche aus seiner Sicht nicht aus. Es sollte eine direkte Verankerung der Kinderrechte geben, sagte der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks.



Demografiewandel und Kinderrechte

Kinder sollten in jenen Angelegenheiten, die sie betreffen, auch gehört und mit einbezogen werden. Es sei legitim und "mache deutlich, dass wir Kinder als Partner in der Gesellschaft ernster nehmen." Erwachsene hätten beispielsweise bei Bauvorhaben als Anwohner Mitspracherecht - dasselbe solle nun auch für Kinder gelten. Mögliche Mitsprachebereiche umfassen dabei Schule und Kindergarten, aber auch Wohnen und Bauen. Kinder können und wollen sich einbringen, so Krüger: "Sie sind auch kompetent in Angelegenheiten, die sie selbst betreffen." Das Deutsche Kinderhilfswerks habe auf verschiedenen Ebenen mit Kinderbeteiligungsformen gute Erfahrungen gemacht.

"Kinderrechte sind kein Kinderkram - Kinder wollen auch ernst genommen werden". so der Präsident. Besonders unter demografischen Gesichtspunkten müsse sich das Verhältnis zu Kindern und Jugendlichen in der Gesellschaft wandeln.



Hintergrund: Was die Grünen fordern

Nach dem Vorschlag der Grünen soll in Artikel 6 des Grundgesetzes, in dem es um Eltern, Familie und Kinder geht, ein neuer Absatz 4a eingefügt werden - mit folgendem Text: "Jedes Kind hat das Recht auf Förderung seiner Entwicklung. Bei allen Angelegenheiten, die das Kind betreffen, ist es entsprechend Alter und Reife zu beteiligen; Wille und zuvörderst Wohl des Kindes sind maßgeblich zu berücksichtigen."

