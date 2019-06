imago/CTK Photo Bild: imago/CTK Photo

- Babiš und sein Spiel auf Zeit

Der Druck auf Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babiš wächst. Am Wochenende haben Zehntausende in Prag gegen den Regierungschef demonstriert und dessen Rücktritt gefordert, weil ihm vorgeworfen wird, unrechtmäßig von EU-Subventionen profitiert zu haben. Im Parlament lieferten sich Regierung und Opposition daraufhin einen harten Schlagabtausch. Osteuropa-Experte Kai-Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik bewertet für uns die Lage in Tschechien.

Es habe zwar immer wieder Proteste gegen Babiš gegeben, aber seit Ende April gibt es regelmäßige Demonstrationen, die immer mehr an Intensität zunehmen. "Auslöser war sicherlich die Ernennung der neuen Justizministerin durch Babiš Betreiben hin", sagt Lang. Man befürchtete, dass sie die Aufklärung der Affäre um unrechtmäßige EU-Subventionen erschweren könnte.



Hält der Koaltitionspartner zu ihm?