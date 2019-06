- Erste E-Scooter in Deutschland erlaubt

In Wien flitzen schon 6.000 E-Scooter durch die Innenstadt - in Deutschland sollen sie ab dem 15. Juni flächendeckend fahren dürfen. Vorreiter ist die Ruhrpott-Stadt Herne: Da sind sie schon seit diesem Mittwoch erlaubt. Für 50 Scooter habe man eine "Einzelbetriebserlaubnis" erteilt, sagte der Oberbürgermeister von Herne, Frank Dudda (SPD), im Inforadio.

Sie dürften nun auf Radwegen und im Straßenverkehr fahren - in ganz Herne, so Dudda. "Die E-Scooter stehen an stark frequentierten Orten, wo wir vermuten, dass es da ein starkes Interesse gibt." Man setze vor allem auf "Vernetzungsstandorte" , wo Bus und Bahn Pendler in die Stadt transportierten.

"Wir erhoffen uns ganz simple Dinge wie Schadstoffreduzierung und Lärmreduzierung - aber vor allen Dingen müssen wir ja Muster durchbrechen", sagte der Oberbürgermeister. "Wir müssen ja Mikromobilität stärken und wir glauben, dass das ein gutes Tandem ist: Radverkehr und Mikromobilität."

Damit sich Radfahrer, E-Scooter und Fußgänger nich in die Quere kommen, gelte das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme, so Dudda - es werde aber auch Regeln und Kontrollen geben: "Wir sind mit unserem Ordnungsdienst verstärkt draußen. Wir werden mit der Polizei kooperieren. Wer die Regeln nicht einhält, der kriegt die gelbe Karte und später die rote Karte."