- NABU-Experte: "Unsere Wälder müssen naturnäher werden"

In den vergangenen Tagen hat die Hitzeperiode begonnen, die ersten Wälder in Brandenburg brennen schon wieder. Ein Feuer bei Jüterbog konnte die Feuerwehr inzwischen eindämmen. "Wir sind zwei Monate früher dran als vergangenes Jahr", sagt Stefan Adler, Waldexperte beim NABU, im Inforadio. "Das hat auch damit zu tun, dass es zwischen August 2018 und jetzt viel zu wenig geregnet hat."

Der Waldboden sei noch vom Vorjahr belastet, so Adler. In den tieferen Bodenschichten fehle ganz viel Wasser, das die Bäume nicht mehr nach oben pumpen könnten. "Wenn die Prognosen stimmen, dann können wir uns darauf einstellen, dass alle kommenden Frühjahre und Sommer so trocken wie dieses und vergangenes Jahr", warnt der NABU-Experte. "Damit steigt natürlich tendenziell auch auf jeden Fall das Potential dafür, dass wir Waldbrände auch in großen Flächenumfängen haben."

Die Ausgangssituation sei sehr schwierig, um Waldbränden vorzubeugen, erklärt Adler. "Wir haben in Brandenburg einen Kiefernanteil von 70 Prozent und viele davon sind Monokulturen. Oftmals steht darunter keine Verjüngung von heimischen Laubbaumarten." Dabei müsse das Kronendach als Schattenspender möglichst geschlossen sein, damit nicht so viele Sonnenstrahlen auf den Waldboden treffen, so der Waldexperte.

Außerdem müsse mehr Totholz in den Wäldern belassen werden, weil dieses viel Wasser speichere, erklärte Adler: "Aus Sicht der Feuerprävention ist es unbedingt notwendig, dass unsere Wälder wieder naturnäher werden."