Gegen die Verharmlosung

Im vergangenen Sommer besuchte eine Gruppe von AfD-Anhängern die Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg und fiel auf: Sie störte die Führung mit NS-verharmlosenden Äußerungen, zog die Existenz von Gaskammern in Zweifel und wurde dann der Gedenkstätte verwiesen. Um sich gegen rechte Propaganda zu wehren, startet die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten an diesem Mittwoch eine Veranstaltungsreihe. Stiftungsleiter Axel Drecoll betont im Inforadio-Interview die Wichtigkeit einer solchen Diskussionsrunde.



Das Verhältnis in der Debattenkultur zwischen Gedenkstätten und Rechtspopulisten ist ein Thema, das nicht nur in Brandenburg erhebliche Brisanz besitzt. Bundesweit gibt es immer wieder Vorfälle in Gedenkstätten mit relativierenden Äußerungen zur NS-Zeit. Axel Drecoll sieht da auch die Gedenkstätten in der Pflicht: "Wir müssen den Opfern ein würdiges Gedenken bereiten."

Kontroverse Diskussionen erwartet

Ob er überhaupt damit rechne, dass sich AfD-Anhänger und -Sympathisanten an einer solchen Debatte beteiligen? "Ja, wir rechnen fest damit, dass es eine kontroverse Diskussion geben wird. Dass auch diejenigen kommen werden, die rechten Bewegungen zuzuordnen sind. (...) Wenn wir durch solche Diskussionen Menschen erreichen können, Menschen überzeugen können, vielleicht sogar nachdenklich stimmen können, dann haben wir damit schon viel erreicht."

Die Mitarbeiter der Gedenkstätten würden laut Drecoll nicht erst aufgrund solcher Vorfälle geschult und informiert über revisionistische Einstellungen und deren Symbolik. "Wir setzen hier gute Praktiken fort, die wir bereits etabliert haben", so Drecoll.