Mi 05.06.2019

- Chrobog: "Ein missratener Besuch"

US-Präsident Donald Trump beendet an diesem Mittwoch seinen Besuch in Großbritannien. Mit seinem Staatsbankett mit der Queen hat er sich einen Lebenstraum erfüllt, es folgten politische Gespräche. Was aber hat dieser Besuch beiden Seiten gebracht? Großbritannien hat nicht profitiert, sagte Jürgen Chrobog im Inforadio - er ist Jurist, Diplomat, ehemaliger Staatssekretär im Auswärtigen Amt und USA-Kenner.

Trump sei bei seinem Besuch in Großbritannien vor allem der royale Prunk wichtig gewesen, so Chrobog: „Er sucht ja Munition für seinen Wahlkampf. Er wird mit diesen Terminen, vor allem bei der Königin, mit diesen ganzen Zeremonien, natürlich punkten“, erklärte der Diplomat. „Und er wird sich als der große Führer der Welt in Amerika darstellen. Die Amerikaner lieben ja auch irgendwo dieses Royale, was sie selbst nicht haben.“ Trump sei es aber auch darum gegangen, Großbritannien von Europa loszueisen. „Wir sehen immer wieder, dass die Amerikaner Europa nicht positiv gegenüber stehen, jedenfalls nicht diese Amerikaner“, so der Diplomat. „Trump hat immer versucht, den Spaltpilz zu setzen in Europa“. Auch seine Gespräche mit den Brexiteers seien ein Affront gegen die jetzige Regierung - „eine Einmischung in die Innenpolitik“, sagte Chrobog. Der Austritt Großbritanniens aus der EU sei im Interesse der USA.

"Dieser Familienbesuch war ein Unding"