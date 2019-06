- Altmaier: "CO2-Ausstoß bis 2050 um bis zu 95 Prozent reduzieren"

An diesem Mittwoch startet der Kongress der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft - dort stellt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) die energiepolitische Agenda der Bundesregierung vor. Darin steht, dass Deutschland bis 2050 fast kein CO2 mehr ausstoßen soll. "Das bedeutet, wir müssen schon 2030 bestimmte Fortschritte gemacht haben", sagte Altmaier im Inforadio.

Um diese Ziele zu erreichen, habe die Bundesregierung Pläne für die Bereiche Energiegewinnung, Industrie, Verkehr, Landwirtschaft und Gebäudeenergie gemacht, so Altmaier: "Und wir müssen erreichen, dass wir überall dort die Ziele schaffen." Bisher sei man in den Bereichen unterschiedlich weit vorangekommen. Bei der Stromerzeugung laufe es "ganz gut", in der Industrie laufe es "erstaunlicherweise besser als erwartet" - im Gebäude- und Verkehrsbereich funktioniere es dagegen bisher nicht so gut.

"Das ist eine Herausforderung, wo die jungen Menschen zu Recht ungeduldig sind", erklärte der Bundeswirtschaftsminister. "Da müssen wir uns immer und immer wieder fragen: Haben wir genug getan?" Schnelle Ergebnisse könnten die Bürger beispielsweise beim schrittweisen Ausstieg aus der Kohleenergie und dem Ausbau der Erneuerbaren Energien sehen. Noch vor der Sommerpause wolle man außerdem mit Experten darüber diskutieren, welche Anreiz-Möglichkeiten es in anderen Ländern gibt, um weniger CO2 auszustoßen.

"Wir werden alles anschauen, was auf dem Tisch liegt", so Altmaier. "Am Ende ist immer die Frage: Schaffen wir es, genügend CO2 einzusparen, damit wir unsere Klimaziele erreichen? Das ist ein ganz transparenter Prozess."