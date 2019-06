imago images/Christian Ditsch Bild: imago images/Christian Ditsch

Di 04.06.2019 | 07:05 | Interviews

- Mattheis: "Raus aus der GroKo!"

Am Montag ist Andrea Nahles vom Parteivorsitz der SPD zurückgetreten, an diesem Dienstag will sie auch das Amt als Fraktionschefin abgeben. Die Parteiführung übernehmen kommissarisch Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel. Das sei eine gute Übergangslösung, sagte die SPD-Linke Hilde Mattheis im Inforadio - und fordert das Ende der Großen Koalition.