- Jugend im Parlament: "Unheimlich viele Deals hinter dem Rücken"

Ob Volkspartei oder eine Partei am Rand, also die typische Opposition: Wie fühlt sich das an, als Abgeordneter vor dem Parlament zu reden, oder an Fraktionssitzungen teilzunehmen? Hunderte Jugendliche aus ganz Deutschland machen in diesen Tagen beim Planspiel "Jugend und Parlament" mit. Sie simulieren den Politikbetrieb - zur Debatte stehen Gesetzentwürfe und Anträge. Hauptstadtreporterin Lina Beling hat das Planspiel beobachtet.