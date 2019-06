- Schwan sieht Grün-Rot-Rot als einzige Perspektive

Nach dem Rücktritt von SPD-Chefin Andrea Nahles soll das Trio Schwesig, Dreyer und Schäfer-Gümbel die Partei übergangsweise führen. Gesine Schwan ist Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission. Sie hat zweimal erfolglos als Bundespräsidentin kandidiert, kennt also politische Niederlagen aus eigener Erfahrung. Im Inforadio-Interview sagt Schwan, wie sie das neue SPD-Führungstrio bewertet und mit wem eine zukünftige Regierungsbildung anzustreben sei.



Eine gute Entscheidung sei das Führungstrio für die SPD, sagt Gesine Schwan. Doch wo soll es in Zukunft inhaltlich hingehen? "Die Entscheidung über die Große Koalition wird davon abhängen, ob es gelingt einerseits die Grundrente zu beschließen und dann in der Klimafrage weiterzukommen." Diese beiden Punkte müssten laut Schwan erfüllt sein, damit die SPD in der Koalition mit der CDU/CSU bleiben kann.