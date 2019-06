dpa Bild: dpa

Mo 03.06.2019 | 12:05 | Interviews

- Politologe: "Neues Personal allein reicht nicht"

Am Montagvormittag wurde es offiziell: Andrea Nahles hat den Parteivorsitz der SPD abgegeben. Als Fraktionschefin will sie am Dienstag zurücktreten. Vorübergehend soll nun ein Trio die Partei führen: Manuela Schwesig, Malu Dreyer und Thorsten Schäfer-Gümbel. Aber wie geht es dann weiter mit der SPD? Wolfgang Merkel, Politikwissenschaftler am Berliner Wissenschaftszentrum, sieht langfristig nur ein Szenario auf die SPD zukommen.



"Die Partei befindet sich in einem lang anhaltenden Niedergang", sagt Wolfgang Merkel. Es habe einen dramatischen Abfall zwischen zwei Bundestagswahlen und jetzt eben bei der Europawahl gegeben, insofern musste gehandelt werden. Die Partei habe auch unter Nahles kein Rezept gefunden, wie sie Talfahrt endlich beendet. Nervosität habe sich in der SPD breit gemacht.



Was die SPD braucht: Glaubwürdigkeit und neue Ideen

Mit neuem Personal allein sei es bei der SPD nicht getan, so der Politikwissenschaftler. Wie der Neuanfang gelingen könne? "Es muss unbedingt glaubwürdig sein und es muss Ideen mitbringen, wie sie wieder eine moderne Partei werden kann", so Merkel. Besonders die Themen Außenpolitik und Digitalisierung seien dringende Themen für die SPD.

Das Ende der GroKo nach den Landtagswahlen?