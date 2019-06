- Kahrs: "Andrea ist 'ne echte Kämpferin"

Herbe Verluste bei der Europawahl, Kritik aus den eigenen Reihen: Zwei Tage vor der geplanten Wahl der SPD-Fraktionsspitze zieht sich Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles zurück. Der "notwendige Rückhalt" sei nicht mehr da, so Nahles in einem Schreiben an die Parteimitglieder. Der Hamburger SPD-Politiker Johannes Kahrs sagt im Inforadio: "Wenn sie glaubt, es geht nicht mehr - dann geht es nicht mehr."

Kahrs erklärte ebenfalls, Nahles' Rückhalt in der Partei und in der Bevölkerung sei geschwunden. Er habe sie immer sehr geschätzt - man sich auf sie verlassen und gut mit ihr zusammenarbeiten können. "Aber sie hatte einen, sagen wir: sehr eigenen Humor, der sich nicht jedem erschlossen hat", gab Kahrs zu bedenken. "Und das hat halt eben auch dazu geführt, dass der Rückhalt vielfach nicht da war, so blöd das vielleicht jetzt gerade klingt."

Der Sprecher des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD sagte weiter, es sei das erste Mal seit Beginn der Legislaturperiode, dass man sich intern streite. "In den letzten zwei Jahren war die SPD der Ruhepol in dieser Koalition. Wir haben Inhalte durchgesetzt, während sich die Union an jeder Ecke gezofft hat." Er halte die Auseinandersetzung für einen Streit, aus dem viele etwas lernen würden, so Kahrs: "Ich glaube, dass die SPD aus diesem Streit geschlossener hervorgeht - und dass viele auch wissen, was eben nicht mehr geht."

Zur Frage, ob die Große Koalition nun fortgeführt werden kann, sagte Kahrs: "Im Dezember haben wir zwei Jahre rum. Da werden wir das in Ruhe bewerten, ob wir die Dinge, die wir erledigen wollten, erledigt haben - und ob es noch eine Basis für zwei weitere Jahre gibt."