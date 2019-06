imago images Bild: imago images

Mo 03.06.2019 | 09:05

- Mehr Kontrollen gegen Raser?

In Berlin wurden im Herbst 2017 die Gesetze verschärft - seitdem wurden 601 Verfahren wegen Raserei oder illegaler Autorennen eingeleitet. An diesem Montag befasst sich der Innenausschuss des Abgeordnetenhauses mit dem Thema - und wird dabei von Andreas Winkelmann beraten. Er ist Erster Oberamtsanwalt bei der Amtsanwaltschaft und sagte im Inforadio, jungen Leuten werde es zu leicht gemacht, an schnelle Autos zu kommen.