Mo 03.06.2019 | 13:25 | Interviews

- Kliniken operieren ohne ausreichende Erfahrung

Wenn eine Klinik bestimmte Operationen durchführen will, muss sie seit 2016 bestimmte Mindestfallzahlen vorweisen - laut der sogenannten Mindestmengenregelung. Doch in Berlin und Brandenburg halten sich viele Kliniken nicht an diese Zahlen, ergab eine rbb-Datenanalyse. Wir sprechen darüber mit Prof. Thomas Mansky, Experte für Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen und Fürsprecher der Mindestmengenregelung.



Kleine, nicht spezialisierte Krankenhäuser sollten komplizierte Eingriffe nicht durchführen, weil sie weder personell noch apparativ genug ausgerüstet sind, um eine sichere Betreuung zu gewährleisten. Das sieht die Mindestmengenregelung vor. Der Eingriff selbst sei oft gar nicht das Problem, sagt Thomas Mansky, sondern eher die Nachbetreuung. Doch trotzdem führen viele Krankenhäuser Eingriffe durch, für die sie eigentlich gar nicht die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen. In Berlin wurde die dazu notwendige Mindestmenge an Operationen nur in rund 60 Prozent der Kliniken erreicht, in Brandenburg lediglich in etwa jeder zweiten. Gesundheitsexperten wie Thomas Mansky fordern, dass solche komplizierten Operationen künftig auf wenige, spezialisierte Krankenhäuser konzentriert werden.



