- Geisel: Verbot des Al-Quds-Marsches nicht möglich

Auch in diesem Jahr wird in Berlin wieder der antisemitische Al-Quds-Marsch stattfinden, 2000 Teilnehmer werden erwartet. Innensenator Andreas Geisel sieht im Moment keine Möglichkeit, den Marsch zu verbieten, wie er im Inforadio-Gespräch erklärt. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit sei ein hohes Gut. Ein Verbot sei gerichtlich nicht durchzusetzen.

Zum wiederholten Male wird am Samstag in Berlin der israelfeindliche Al-Quds-Marsch stattfinden. Der Berliner Innensenator Andreas Geisel sieht derzeit keine Möglichkeit, ihn zu verbieten. Wie der SPD-Politiker im Inforadio-Gespräch erklärt, sei die Meinungs- und Versammlungsfreiheit ein hohes Gut. Zwar gebe es keinen Zweifel, dass die Teilnehmer antisemitisch seien und das Existenzrecht Israels in Frage stellten - so lange das aber nicht deutlich geäußert werde, habe man aber nicht genug Beweise, damit ein Verbot vor Gericht Bestand hat - "Deswegen arbeiten wir mit harten Auflagen", so Geisel.

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, hatte vor kurzem gefordert, den alljährlichen Marsch zu verbieten. Zu der Al-Quds-Demonstration am Samstagnachmittag werden etwa 2000 Teilnehmer erwartet. Zwei Gegenkundgebungen sind angekündigt.