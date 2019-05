- Rohstoffexperte: Ohne Kunststoff kommen wir nicht aus

Die Philippinnen schicken Container mit Hausmüll nach Kanada zurück und auch Malaysia hat entschieden, containerweise Plastikmüll an die Herkunftsländer zurückzuschiffen. Ein regelrechter Müll-Krieg um nicht-recycelbare Abfälle scheint entfacht zu sein. Deutschland geht einen anderen Weg, wie Peter Kurth erklärt. Er ist Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V. (BDE).

Deutschland exportiere keinen Müll, aber Recyclingmaterialien, so Kurth. Darunter fielen Altpapier, Glas und Schrott. Auch von den gut sechs Millionen Tonnen Kunststoffabfällen pro Jahr in Deutschland würden etwa zehn Protent ins Ausland exportiert. Kann etwas nicht recycelt werden, so wird es nicht exportiert, sagte Kurth. Altpapier und Schrott importiere Deutschland ebenfalls aus anderen Ländern. Bei Kunststoffen sei es schwieriger, denn nicht alle Kunststoffe seien sortenrein. Die Trennung wäre teuer und aufwändig, so der BDE-Präsident.



Kunststoff nicht verteufeln

Am besten wäre es jedoch, erst gar keinen Müll entstehen zu lassen. Beispielsweise führe das Bestellen im Internet eher dazu, dass es mehr Verpackungsmüll in Privathaushalten gibt. Wer im Einzelhandel in der Nachbarschaft einkaufe, der vermeide auch Müll, sagte Kurth. Doch Kunststoffe sollten nicht verteufelt werden: In den Bereichen Hygiene und Medizin gehe es nicht ohne sie. "Ich warne auch davor, jetzt generell jede Kunststoff-Verpackung zu problematisieren." Politisch wichtig sei, dass eine bessere Kreislaufwirtschaft stattfände, dass mehr recycelte Materialien wieder in der Produktion eingesetzt würden.