Am Freitag wird US-Außenminister Mike Pompeo zum ersten Mal in Berlin erwartet. Er plant, Kanzlerin Merkel und den deutschen Außenminister Maas zu treffen. Dabei mit Sicherheit ein Thema: die Differenzen in der Iran-Politik. Peter Beyer, Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, beurteilt das deutsch-amerikanische Verhältnis trotz aller Umstände als gut, erklärt er im Inforadio-Gespräch. Beide Länder hätten aber ein breites Fundament an gemeinsamen Werten und Interessen.