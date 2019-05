- "Im Zweifel finden wir euch": Medien ausspähen per Gesetzentwurf

Der Bundesinnenminister möchte Extremisten besser überwachen können - und dazu in Zukunft verdeckt auf IT-Geräte zugreifen dürfen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf gibt es bereits, doch der sieht offenbar vor, auch Journalisten, Rundfunksender und andere Medienhäuser gezielt auszuspionieren. Daniel Moßbrucker ist Referent für Informationsfreiheit im Internet bei "Reporter ohne Grenzen" und ordnet den Gesetzentwurf für uns ein.

Beim Verdacht schwerer Straftaten soll der Verfassungsschutz zukünftig die Server oder Smartphones inländischer Medien und der Bundenachrichtendienst ausländische Medien hacken und virtuell durchsuchen dürfen. All dies im Namen von Prävention und Terrorismusbekämpfung.



Schwere Straftaten bedeuten im Journalismus aber auch: Heikle Dokumente an die Öffentlichkeit bringen und damit einen Missstand bekanntgeben. Dies kann bis zum Landesverrat gehen, so Moßbruckner. So auch im der Fall der Plattform Netzpolitik.org. "In solchen Fällen soll es künftig möglich werden, dass der Geheimdienst zum schärfsten Mittel im Digitalen greift, nämlich die Online-Durchsuchung - und davon sollen Medien nicht mehr prinzipiell ausgeschlossen sein", sagte der Digitalexperte.



Kriminalität bekämpfen, Pressefreiheit schützen

Der Gesetzentwurf sei vielleicht nicht in erster Linie so gemeint, so Moßbrückner - doch die Auswirkungen seien enorm. Videos wie das sogenannte "Ibiza-Video", das zum Rücktritt des österreichischen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache beigetragen haben, könnten dann wohl nicht mehr veröffentlicht werden.



Quellenschutz bedeute auch: Kann der Staat meine Quellen auffliegen lassen? Menschen, die ein Geheimnis an Redaktionen preisgeben, würden sich dann zweimal überlegen, ob sie dies tun, sagte Moßbruckner. "Es geht vor allen Dingen um dieses Signal, das ausgesendet werden würde: Im Zweifel finden wir euch." Viel eher müsste das Signal lauten: Ja, wir bekämpfen Kriminalität und Terroriosmus, aber die Pressefreiheit sei als Grundrecht "ohne Wenn und Aber" zu schützen.



Mehr zur Recherche von Reporter ohne Grenzen erfahren Sie unter folgendem Link.