- NABU startet die Aktion "Insektensommer"

Mücken und anderen Insekten droht derzeit das Artensterben. Deshalb will der Naturschutzbund Deutschland (NABU) nun möglichst genau wissen, wie viele Insekten noch bei uns herumschwirren. Am Freitag startet zum zweiten Mal der "Insektensommer". Daniela Franzisi ist Projektleiterin beim NABU und setzt langfristig auf das Engagement Freiwilliger.

Auch in der professionellen Insektenforschung betreibe man schon sektorenweise Monitoring von Raupen, Schmetterlingen und Wespen - nichts anderes sei das Zählen der Bestände durch Laien, so Franzisi. Doch bisher sei es nicht gelungen, zu ermitteln, wie genau die Insekten in Deutschland verteilt seien. Außerdem sind in den letzten Jahren auch Arten eingewandert, dazu ließen sich ebenfalls Daten sammeln. "Es gibt eben nicht die Möglichkeit, das anders zu erheben, sondern man ist auch auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen", sagte die Projektleiterin.



Die Aktion sei für alle da, besonders Familien hätten sich im Jahr 2018 beteiligt. Die Insekten, so Franzisi, seien mit dem bloßem Auge sichtbar. Auch ungefähre Angaben wie "gelber Schmetterling" sind möglich: "Wir geben den Leuten auch die Möglichkeit, nach ihrem jeweiligen Level der Bestimmungsarbeit die Meldung bei uns einzureichen." Interessierte können die Zahl der Insekten über die Webseite www.insektensommer.de oder die App "Insektenwelt" (Link) melden.



Weitere information im Internet

Die erste Projektphase des "Insektensommers" dauert vom 31. Mai bis zum 9. Juni.

Eine zweite Phase folgt im August.



