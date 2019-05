imago/ZUMA Press Bild: imago/ZUMA Press

Fr 31.05.2019 | 06:25 | Interviews

- Abschied von der Berlinale nach 18 Jahren

Roter Schal, perfekt-sitzender Anzug und immer mal ein Witzchen – vorbei. Dieter Kosslick, "Mr. Berlinale", macht Feierabend. Am Freitag ist sein letzter Arbeitstag als Direktor der Internationalen Filmfestspiele Berlin - nach 18 Jahren als Festivaldirektor. Im Inforadio-Gespräch erzählt er, was er an seinem letzten Arbeitstag macht.