- CDU-Reaktion auf Rezo-Video: Mohring räumt Fehler ein

Nach der Europawahl wächst die Kritik an CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Zuletzt hatte sie Regeln für "Meinungsmache" im Internet ins Spiel gebracht und dafür heftige Kritik kassiert. Der Thrüringer CDU-Landeschef Mike Mohring zeigt sich im Inforadio-Gespräch verwundert darüber, dass sich die CDU in eine solche Debatte hinenmanövrieren lassen habe.

Der CDU-Landesvorsitzenden in Thüringen Mike Mohring, hat Fehler seiner Partei im Umgang mit dem Video des YouTubers Rezo eingeräumt. Im Inforadio-Gespräch sagt er, die Christdemokraten hätten unbeholfen reagiert. Der krampfhafte Versuch der CDU, auf das Video zu reagieren, sei ein Fehler gewesen.

Auf Kommunikation im Internet zu verzichten, sei jedoch keine Option, so Mohring weiter. Als Volkspartei brauche man die Kommunikation auf allen Wegen - zudem habe das Internet traditionelle Medien ersetzt. Das Internet sei eine gute Möglichkeit zu informieren, aber auch zu sehen, was in der Bevölkerung diskutiert werde, sagt der CDU-Politiker.