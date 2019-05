imago/Westend61 Bild: imago/Westend61

Mi 29.05.2019 | 09:45 | Interviews

- Wie sich die Rolle der Männer immer mehr verändert

Am Donnerstag wieder zu sehen: Männer-Rudel in eigentümlicher Kleidung, im Schlepptau einen Bollerwagen als Transportgerät für diverse alkoholische Getränke, Klar: Es ist wieder Herrentag, im Westen bekannt als Vatertag. Die Rolle des Manns verändert sich zunehmend, sagt Buchautor und psychologischer Berater Dr. Matthias Stiehler. Allerdings werde dabei wenig Wert darauf gelegt, was Männer selbst wollen.