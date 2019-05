Martin Müller/imago Bild: Martin Müller/imago

Di 28.05.2019 | 08:05

- Das Gefälle Berlin-Brandenburg bei der Europawahl

In Berlin und Brandenburg hätte die Europawahl kaum unterschiedlicher ausfallen können. In Berlin haben die Grünen haushoch gewonnen. In Brandenburg, im traditionellen SPD-Land, ist die AfD die stärkste Kraft geworden. Zwei Bundesländern, die sehr eng miteinander verbunden sind - und dann politisch so unterschiedlich aufgestellt. Carsten Koschmieder, Politikwissenschaftler und Parteienforscher der FU Berlin, erklärt, dass dieses Gefälle auch an der Art des Bundeslands liegt: Stadt und Fläche.