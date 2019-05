Andreas Gora/dpa Bild: Andreas Gora/dpa

- Nach dem Union-Aufstieg: Stadionsprecher rasiert sich Haare ab

Berlin-Köpenick im Freudentaumel: Union Berlin ist tatsächlich zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in die Erste Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Ein 0:0 gegen den VfB Stuttgart beim Relegations-Rückspiel hat gereicht. Die Eisernen sind erstklassig. Der Stadionsprecher von Union, Christian Arbeit, berichtet von der Party in der Nacht und warum er jetzt keine langen Haare mehr hat.