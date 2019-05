- Wahlforscher: Wahlverhalten in Deutschland differenziert sich weiter aus

Grüne und AfD sind die Sieger der Europawahl und der Kommunalwahlen in Brandenburg am Sonntag. CDU/CSU und SPD müssen dagegen schlechte Ergebnisse verdauen. Die Volksparteien meinen, sie hätten nicht so recht die Themen der Leute aufgegriffen. Für Wahlforscher Nico Siegel von infratest dimap zeigt der Wahlsonntag, dass sich die Bundesrepublik politisch ausdifferenziert.

Klimaschutz war das Thema, das die Menschen am ehesten bewegt habe, sagte Siegel. Erst danach folgten die Themen soziale Sicherheit und Zuwanderung. Dies habe den Grünen in die Karten gespielt, denn der Markenkern der Partei sei nun einmal Klima- und Umweltschutzpolitik. "Da werden die Grünen auch von der Mehrheit der Deutschen als die kompetenste Partei betrachtet", sagte der Parteienforscher.



Stimmen für die Grünen: Urban, weiblich, akademisch

Dabei beträfe das Thema alle Altersgruppen, aber noch etwas mehr die jüngeren Wählerinnen und Wähler zwischen 18 bis 34 Jahren. Die Bastionen der Grünen seien weiterhin die Großstädte, sagte Siegel. Dort würden sie vor allem von Frauen mit guter Ausbildung gewählt.



Union und SPD versuchen natürlich auch, ein Angebot für jüngere Wählerinnen und Wähler zu erstellen. Aber am Montag könne man davon ausgehen, "dass die Alarmglocken in den Parteizentralen von CDU und SPD ohrenbetäubend laut läuten werden."



Der Einfluss des Videos von Youtuber Rezo werde etwas überschätzt, zumal man dessen Einfluss nicht direkt messen könne, so Siegel. "Es hat einfach eine allgemeine Stimmungslage nochmal bedient."



Welche Partei ist für die Arbeiter da?

Für die "einfachen Arbeiter" seien nach dem Fall der SPD die AfD und auch Die Linke Ansprechpartner. Aber die Frage nach dieser Wählergruppe sei auch eine Zukunftsfrage, denn immer weniger Menschen bezeichnen sich selbst als Arbeiterin oder Arbeiter.



Ebenso seien noch Unterschiede im Wahlverhalten in Ost und West feststellbar - aber diese Unterschiede gäbe es auch im Norden und Süden der Bundesrepublik, so Siegel. So hätte die Union nur in drei alten Bundesländern einen Stimmanteil von über 30 Prozent erhalten. Die SPD war bei der Europawahl nur in Bremen vorne. Dies zeige: Deutschland differenziert sich weiter aus.