- Wahlkampf digital - Blogger Fuchs sieht Versäumnisse bei großen Parteien

Die Generalabrechnung mit der CDU des Youtubers Rezo haben sich inzwischen schon neun Millionen Menschen angeschaut. Seine Kritik hat die CDU auf dem falschen Fuß erwischt. Die Jugend politisiert sich rasant, vor allem im Internet. Martin Fuchs, Politikberater und Blogger, wundert das nicht. Die großen Parteien hätten es versäumt, sich auf diese neue Entwicklungen einzustellen, kritisiert er.



Das Phänomen Rezo zeige die Kluft zwischen Jung und Alt in diesem Lande, meint Fuchs: "Die großen Parteien haben es verschlafen, sich mit Netzkultur auseinanderzusetzen und zu verstehen, wie sich Informations- und Medienkonsumverhalten verändert haben."



Parteien wie CDU, CSU und SPD gebe er den Rat, sich auf das Nutzungsverhalten der jungen Wählerinnen und Wähler einzulassen. Parteinachrichten via Facebook und Twitter verfehlten meist ihr Ziel. Viel effektiver seien geteilte oder eigene Inhalte von NGOs und Communities, von realen Menschen, die meist glaubwürdiger erschienen. "Es empfiehlt sich auch, in Kanälen wie die Gaming-Plattform twitch aktiv zu werden. Wenn man wieder an junge Leute ran will, sollte man sich stärker überlegen, wo die überhaupt unterwegs sind."