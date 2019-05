Stiftung Naturschutz Berlin/ Dennis Twardy Bild: Stiftung Naturschutz Berlin/ Dennis Twardy

- "Wir haben da einen Schatz in Berlin"

Klimaschutz tut Not, auch in Großstädten wie Berlin. An diesem Wochenende lädt Wolfgang Busmann und sein Team wieder zum "Langen Tag der Stadtnatur" ein. Auf die Besucher warten über 500 Veranstaltungen in Berlin. Dabei geht es vor allem um die städtische Artenvielfalt, die europaweit einzigartig ist, betont Busmann im Inforadio.