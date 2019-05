- Gewerkschafter: Ein Klimastreik braucht Forderungen

Weltweiter Klimastreik Ende September - dazu haben Greta Thunberg und andere Aktivisten aus dem Kreis der "Fridays for Future"-Bewegung aufgerufen. Streik ist nun eine ganz andere Dimension als freitägliches Schuleschwänzen - wie stehen die Gewerkschaften dazu? Aus Sicht von Michael Vassiliadis, dem Vorsitzenden der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie, fehlt es der Bewegung derzeit an konkreten Lösungen.

Ein Streik ist per Definition gegen jemanden gerichtet, so Vassiliadis. Man wolle Verteilungsfragen lösen und bedient sich jener Kraft, die man hat - der Arbeitsverweigerung.



Das Setting sei aber beim Klimastreik anders, sagte Vassiliadis - man streike bei den "Fridays For Future" nicht gegen, sondern für etwas. Eine Gewerkschaft müsse aber etwas umsetzen - konkret: welche Forderungen stecken hinter diesem Streik? Für ihn sei noch nicht klar, worum es gehen soll, die Symbolkraft des Aufrufs leuchte ihm aber ein.



Konkrete Lösungen fehlen

Er beobachte "mit großer Sympathie", wie junge Menschen sich aktivieren ließen und sei beeindruckt vom internationalen Charakter der Bewegung. Aber wenn man Streik in den Raum stelle, dann "muss man auch sagen, was man will." Es blieben noch ungelöste Fragen. Beispielsweise sei der Kohleausstieg ein Schritt hin zu mehr Klimaschutz. Aber wie werde die Energieversorgung gewährleistet? All das sieht Vassiliadis nicht beantwortet.

"Für uns ist Klimaschutz nicht ein Appell (...), sondern wir müssen am Ende immer organisieren, dass die Folgen dessen, was wir da beschließen, zum Beispiel Kohleausstieg, für die Region, für die Beschäftigten und für die deutsche Energieversorgung tragfähig bleibt", so der Gewerkschafter.