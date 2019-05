- Politologe: Beeinflussung durch Nachwahlbefragung wird überschätzt

Am Donnerstag haben schon die Briten und die Niederländer abgestimmt. Obwohl die Wahlen für das EU-Parlament noch bis Sonntag laufen, wurden die Nachwahlumfragen der beiden Staaten bereits veröffentlicht. Deren Einfluss würde aber überschätzt, sagte Prof. Thorsten Faas, Politologe an der Freien Universität Berlin.





Faas sehe weniger eine Beeinflussung der Wählerinnen und Wähler durch Vorab-Ergebnisse - eher sprängen jene auf den Zug, die derzeit noch Wahlkampf betreiben, sagte der Politologe. Dies würde beispielsweise den Sozialdemokraten noch einmal einen regelrechten Push verleihen. Wählerinnen und Wähler wüssten noch gar nicht "was sie aus diesen Informationen eigentlich genau machen sollen." Denkbar wäre, dass es den einen oder die andere motiviert oder demotiviert, sich an der Wahl zu beteiligen, räumte Faas ein.



EU im Alltag der Menschen wenig verankert

"Es ist nicht unproblematisch, dass die Zahlen im Raum stehen. Aber wirkliche Einflussmöglichkeiten, gar Manipulationsmöglichkeiten, die würde ich eigentlich nicht sehen."

Ebenso sei es pauschal schwer zu sagen, wie Umfragen das Wahlverhalten beeinflussten. Es gäbe aber Fälle in Deutschland, wo Parteien an der Fünfprozenthürde gescheitert sind - aufgrund üppiger Umfragewerte im Vorfeld. Die Fünfprozenthürde gäbe es bei der Europawahl nicht, so Faas - deswegen gäbe es hier auch keine strategischen Anreize, vor dem Wahltag noch einmal alles in die Waagschale zu werfen. Die Beeinflussung durch Vorab-Umfrageergebnisse seien - im Zusammenhang mit der Forschung - "überschätzt", so der Politologe.



Die Menschen an einem Tag einheitlich wählen zu lassen, hält Faas für wenig sinnvoll - hier würde man mit Traditionen brechen. "So stark ist Europa dann im Alltag der Menschen und auch der politischen Systeme nicht verankert."