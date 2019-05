Comedy Store UK Bild: Comedy Store UK

Fr 24.05.2019 | 15:05 | Interviews

- Schulte-Loh: Brexit-Referendum war politische Frustentscheidung

Drei Jahre nach dem Austritts-Votum ist Großbritannien weiterhin Mitglied der EU und am Donnerstag mussten die Briten wohl oder übel an der Europawahl teilnehmen. Ausgang ungewiss und nun hat auch Premierministerin Theresa May ihren Rücktritt verkündet. Was ist das - Tragödie, Komödie, Farce oder einfach Chaos? Comedian Christian Schulte-Loh lebt seit zehn Jahren in London und skizziert für uns die Stimmung auf der Insel.