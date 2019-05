dpa Bild: dpa

Fr 24.05.2019 | 09:05 | Interviews

- Stuck: "Formel E ist eine gute Alternative zu anderem Motorsport"

Auf dem Tempelhofer Feld in Berlin geht es an diesem Freitag und Samstag vor allem um eins: Geschwindigkeit. Die Rennfahrer der Formel E kämpfen um den Sieg beim "E-Prix 2019". Allerdings: So bekannt und beliebt wie die Formel 1 ist die Formel E noch lange nicht. Doch sie habe viele Vorteile, erklärt Hans-Joachim "Striezel" Stuck, Präsident des Deutschen Motorsportverbandes, im Inforadio.

Zunächst mache die Formel E keinen Krach, so Stuck, was er als sehr angenehm empfinde. "Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig", gibt er zu, "aber das tut der Formel-E-Serie keinen Abbruch." Bemerkenswert sei auch, dass die Autos keine Abgase produzierten und die Umwelt nicht verschmutzten.

"Wir können in den Metropolen dieser Welt fahren, in Städten wie New York, Berlin, Paris, Singapur oder Hong Kong", sagt der Präsident des Motorsportverbands. "Das sind schon tolle Locations. Da können wir nie mit der Formel 1 fahren - mit diesem Abgas und dem Krach."

Wichtiges Testfeld für die E-Mobilität