imago images/ Gabriele Holtermann-Gorden Bild: imago images/ Gabriele Holtermann-Gorden

Fr 24.05.2019 | 07:05 | Interviews

- Wissenschaftlerin: "Die Jugendlichen haben recht"

10.000 meist junge Menschen gehen an diesem Freitag in Berlin wieder auf die Straße. Ihr Ziel: mit der "Fridays for Future"-Bewegung einen Wandel in der Klimapoltitik erreichen. In über 1.600 Städten weltweit sind ähnliche Aktionen geplant. Auch Wissenschaftler der "Scientists for Future" unterstützen die von Schülern gestarteten Proteste. Darunter ist auch die Psychologin Tanja Baudson. Sie fordert von der Politik mehr Mut, sagt sie im Inforadio.

"Die Jugendlichen haben recht, da gibt es im Grunde nichts dran zu rütteln", erklärt Baudson. Sie lehrt und arbeitet an der Universität Luxemburg und unterstützt zusammen mit anderen Wissenschaftlern die aktuelle Klimabewegung mit "Scientists for Future". Die Psychologin nennt das Engagement der jungen Menschen "sehr motivierend".



Von Politikern, die sich den Jugendlichen bei Forderungen für den Klimaschutz anschließen, fordert sie, dass es nicht nur bei wahlkampfbedingten Lippenbekenntnisses bleibt. Jetzt müssten Taten folgen, so Baudson.



Politischer Mut