Fr 24.05.2019 | 09:25 | Interviews

- May tritt am 7. Juni zurück

Die britische Premierministerin Theresa May gibt den Parteivorsitz und damit auch ihr Amt als Regierungschefin auf - das kündigte sie am Freitagvormittag vor ihrem Amtssitz in der Downing Street in London an. Anthony Glees ist Politikwissenschaftler an der University of Buckingham - er sagte im Inforadio bereits vor dem Statement der Premierministerin: "Es ist hoffnungslos für May."

Nach Glees' Einschätzung hatte May schon seit 2017 keine Chance mehr, und zwar sie die Mehrheit der konservativen Tories im Unterhaus verloren hatte. Dabei kritiserte Glees eine "Bunkermentalität" von May, die sich auch vor ihren Mitarbeitern verschanzt. Diese Mentaltät sei in der britischen Geschichte kein Einzelfall, das habe es schon bei den ehemaligen Premierministern Margaret Thatcher oder Gordon Brown gegeben. Sobald ihr Rücktritt gefordert wurde, seien sie abgeschirmt worden, so der Politikwissenschaftler der University of Buckingham.



Großbritannien ist gepalten