- Urteil "mangelhaft" für Krisenbewältigung

Die Deutsche Bank kommt nicht aus ihrer Krise: Magere Gewinne, die Aktie auf einem historischen Rekordtief. Nicht ausgeschlossen, dass die Aktionäre Vorstand und Aufsichtsrat die Entlastung verweigern. Wie es dazu kommen konnte, erläutert Wolfgang Gerke. Er ist Hochschullehrer für Bank- und Börsenwesen und Präsident des Bayrischen Finanzzentrums.

Die Finanzkrise habe den Niedergang der Deutschen Bank beeinflusst - aber der Niedergang selbst habe seine Wurzeln in "sehr unseriösen Geschäftspraktiken", so Gerke. Beispielsweise in ausufernden Bonizahlungen an Investmentmanager oder Missmanagement, wie beim Kauf und der Führung der Postbank. Andere Banken hätten ähnliche Risiken gehabt - und diese professionell abgearbeitet, sagte Gerke. "Die Deutsche Bank hat bei der Krisenbewältigung total versagt."



Anreiz zum Betrug

Investment Banking ist risikoreich, das Geschäft hat der Deutschen Bank jedoch auch gute Gewinne eingefahren. Der Fehler sei nicht der Einstieg ins Investmentbanking gewesen, "sondern der Fehler lag dann darin, wie man es betrieben hat." Dies habe auch zu Spannungen innerhalb der Bankmitarbeiter geführt. Der Anreiz, Boni zu erhalten, habe zu Betrug verführt, sagte Gerke.



Risiken wurden erst später bekannt

Während der Finanzkrise sei die Deutsche Bank geschickt als eine Art Feuerwehrmann aufgetreten. "In Wirklichkeit hat sie kräftig geholfen, den Brand zu legen", so der Wirtschaftswissenschaftler. Gleichzeitig hätte die Bank viel größere Risiken gehabt, als sie damals zugeben wollte.



Die Vorstände hätten es bis heute nicht geschafft, Vertrauen in die Bank hineinzubringen, die Mitarbeiter zu motivieren und sie hätten zu lange gezögert, die Fehler der Vergangenheit abzuarbeiten. Bis heute lasse sich beispielsweise Geldwäsche bei der Deutschen Bank nicht perfekt kontrollieren, sagte Gerke.