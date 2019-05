- IT-Experte sieht Stromnetze als "sehr verwundbar"

Der Blackout in Berlin-Köpenick im Februar hat gezeigt, wie verwundbar unsere Infrastruktur ist. Neben Unfällen können Strom- oder Gasversorger auch gezielt digital angegriffen werden. Sando Gaycken sagt, dezentrale und digitale Netze erhöhen das Risiko eines Angriffs. Gaycken ist Direktor des Instituts für digitale Gesellschaft an der ESMT Berlin und berät die Bundesregierung in IT-Fragen.



In den USA und im Mittleren Osten wurden Energieversorger bereits erfolgreich angegriffen, so Gaycke. Dabei handelte es sich im Fall der USA um eine Simulation, im Mittleren Osten erschreckte der Iran die Saudis. In Deutschland wiederum blieben Blackouts bisher aus und die Versuche konnten abgewehrt werden. Bei vielen Angriffen handele es sich auch um Erpressungsversuche, gerade mittelständische Unternehmen seien davon betroffen. "Aber es passiert sehr viel, und leider müssen wir sagen, dass die Stromnetze nach wie vor sehr verwundbar sind", so der IT-Experte.



Sicherheit teurer als Stromausfall

Für einen Angriff suchen sich Hacker zum Beispiel Schwächen in Schnittstellen für die Fernwartung. Ein Problem in Deutschland sei, so Gaycke, dass die Stromversorgung immer dezentraler werde - und damit digitaler. "Das macht es für Angreifer sehr einfach, einmal Angriffstore zu finden, aber dann auch über das Internet direkt dort anzugreifen." Richtig solide Sicherheitskonzepte gäbe es nicht, die Sicherheitsarchitektur werde meist erst nachträglich eingebaut. Die Kosten für die Sicherheit seien enorm - manchmal sei es deshalb für Stromanbieter preiswerter, einen Stromausfall einzukalkulieren.