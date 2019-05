Politologin: "Demokratiekrise in Österreich"

Österreich hat eine Übergangregierung bis zu den Neuwahlen. Der Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Grüne) hat am Mitwoch vier neue Minister vereidigt, das sind Experten und keine Politiker. Kathrin Stainer-Hämmerle ist Politikwissenschaftlerin und Verfassungsrechtlerin an der Fachhochschule Kärtnen. Sie sagte im Inforadio: "Viel wird diese Regierung ohnehin nicht mehr gestalten. [...] Sie wird nur noch verwalten."



"Die Österreicher sind fassungslos, was sich hier in Wien abspielt", beschreibt Stainer-Hämmerle die Situation. "Das hat es noch nie gegeben." Man diskutiere darüber, ob es sich um eine Regierungskrise oder schon eine Staatskrise handle. "Ich fürchte, es ist auch ein bisschen eine Demokratiekrise", so die Politikwissenschaftlerin. "Die Bürger [...] sind natürlich sehr misstrauisch über die Problemlösungsfähigkeit unserer Politiker."

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte gesagt, die Expertenregierung müsse vor allem Stabilität sorgen. Dem widersprach Stainer-Hämmerle: "Sie muss nicht stabil sein", sagte sie. Die Regierung werde nun ohnehin nur noch verwalten. "Der Neuwahltermin im September ist ja schon angesetzt. […] Viel wird diese Regierung ohnehin nicht mehr gestalten, politisch entscheiden, sondern nur noch abarbeiten, was täglich auf der Agenda steht."