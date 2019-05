- Ökologischer Jagdverein: "Gesetz zum Wolfabschuss ist vernünftig"

Nach einer einjährigen Debatte hat das Kabinett am Mittwoch einen Gesetzentwurf zum Abschuss von Wölfen gebilligt. Demnach darf ein Wolf geschossen werden, wenn Tiere von ihm gerissen wurden - obwohl der Wolf streng geschützt ist. Eckhard Fuhr, stellvertretender Vorsitzender des Ökologischen Jagdvereins Brandenburg, ist ein Fürsprecher der Wölfe. Er zeigte sich im Inforadio dennoch mit dem Gesetz einverstanden.



Der Gesetzentwurf löse bestimmte drängende Probleme, sagte Fuhr. So gehe es um die Rechtssicherheit derjenigen, die den Auftrag bekommen, Wölfe zu schießen. "Die waren bisher immer von dem Risiko bedroht, ihren Jagdschein zu verlieren, wenn sie aus Versehen den falschen Wolf schossen", so Fuhr. Und der Verlust des Scheins könne für Förster oder Berufsjäger zu einer Existenzbedrohung werden.

Eine "vorbeugende" Tötung von Wölfen, wie sie Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) ins Gespräch gebracht hat, lehnte Fuhr mit deutlichen Worten ab: "Ich halte das für absoluten Unsinn." Allein durch das Wanderverhalten der Wölfe könne niemals so etwas wie eine "wolfsfreie Zone" geschaffen werden. "Überall in Deutschland muss man mit Wölfen rechnen", erklärte Fuhr.

Er rief die Politiker dazu auf, nicht mit der Angst der Menschen zu spielen. "Nach meiner Wahrnehmung ist es nämlich so, dass diese Angst vor dem Wolf und diese Angst um die Herden in einer geradezu hysterischen Propaganda hochgepeitscht wird", sagte Fuhr. So komme der Wolf in Südbrandenburg seit vielen Jahren vor und dort sei Weidetierhaltung weiterhin problemlos möglich. "In der Regel funktioniert der Herdenschutz", betonte der Vize-Vorsitzende des Jagdvereins.